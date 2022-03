Ukraine : convoi militaire russe à l’arrêt sur 60 kilomètres, "tactique ou couac militaire" ?

L’armée terrestre russe est aux portes de Kiev mais ses véhicules sont à l’arrêt. Une colonne longue de 60 kilomètres. Sur le plateau du Journal Télévisé, Julien Pomarède, analyse les raisons pour lesquelles ce convoi est à l’arrêt. Attente de renforts ou problèmes logistiques ? La seconde hypothèse est privilégiée. L’armée russe semble avoir démontré un manque de discernement dans sa stratégie d’offensive. Les troupes seraient insuffisamment soutenues logistiquement. L’armée russe manquerait d’expertise et de moyens dans ses déplacements de troupes au sol. Un aveu de faiblesse selon le Docteur en sciences politiques et sociales à l’ULB et l’université d’Oxford.