Ukraine : comme d’autres pays, la Belgique déconseille les voyages et appelle ses ressortissants à quitter le pays

Les Affaires étrangères belges déconseillent samedi tout voyage vers l’ensemble du territoire ukrainien et recommandent vivement aux ressortissants belges présents en Ukraine de quitter le pays.

Les Affaires étrangères émettent des conseils pour tous les pays du monde et celui concernant l’Ukraine a été modifié samedi. Désormais, tout voyage vers le territoire ukrainien est "fortement déconseillé".

Les ressortissants se trouvant en Ukraine "et dont la présence n’est pas absolument nécessaire" sont priés de quitter le pays. Si ce n’est pas possible, les Affaires étrangères recommandent de s’inscrire sur le site "Travellers Online" et de s’adresser à l’ambassade belge à Kiev.