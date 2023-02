"Ukraine, chronique d’une guerre annoncée" : un documentaire éclairant sur la genèse de ce conflit

Ce documentaire, réalisé par Anne Poiret en 2017, a été salué par la critique et a remporté plusieurs prix. Il revient sur les origines d’un conflit entamé en 2014. Méticuleusement et chronologiquement, la réalisatrice reconstitue les événements de ces huit dernières années et révèle une réalité géopolitique complexe de cette guerre en Ukraine.

Le 21 février 2022, Vladimir Poutine met fin à 8 ans de négociations autour du conflit au Donbass, cette guerre avant la guerre, longtemps ignorée, et à laquelle les populations des territoires séparatistes de Donetsk et Lougansk ont survécu face une communauté internationale incapable de venir à bout de ce conflit. Trois jours plus tard, la Russie envahit toute l’Ukraine. Parmi les civils vivant sur la ligne de front, – et qui ont fini par fuir pour la plupart -, des témoignages d’habitants, et celui d’Oxana, glaçant.

Depuis 2014, les échanges diplomatiques se sont multipliés avec la France, l’Allemagne et les États-Unis, pour finalement aboutir à une guerre totale déclenchée le 24 février 2022. Le documentaire répond à beaucoup de questions cruciales : comment la guerre dans le Donbass a-t-elle commencé ? Et quelles réponses les grandes puissances ont-elles données ? Les puissances occidentales ont-elles fait le maximum pour éviter l’invasion de l’Ukraine ? Et qu’est-ce que cette guerre révèle des relations avec Vladimir Poutine ?

Comment l’arrivée de Trump après Obama a-t-elle modifié la donne ? Quelle dynamique Macron a-t-il instaurée après Hollande ? Et comment les négociations se sont-elles poursuivies après l’élection de Zelensky ?