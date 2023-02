"Ukraine, chronique d’une guerre annoncée": LE documentaire pour tout comprendre du conflit

Un film nourri d’archives et de l’intervention de nombreux hauts responsables politiques ayant participé aux négociations diplomatiques (François Hollande, Pavlo Klimkine et Dmytro Kouleba – respectivement ancien et actuel ministre des affaires étrangères d’Ukraine, Charles Kupchan – ancien conseiller spécial du Président Obama sur l’Europe et la sécurité, Evelyn Farkas – directrice des affaires russes au Département de la Défense américaine de 2014 à 2017, et Petro Porochenko – président de l’Ukraine de 2014 à 2019). Et avec aussi la parole donnée à la souffrance des civils et les conséquences pour eux aujourd’hui.