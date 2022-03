Ukraine : cette guerre "s’arrêtera toujours avec la diplomatie et des gens qui se parlent", estime Alexander De Croo

Est-on dans ce cas contraint de regarder et de s’indigner ? N’y a-t-il pas une forme d’hypocrisie ? Du point de vue de l’OTAN, la priorité est de défendre ses frontières. La Belgique participe à cet effort et a envoyé des militaires en Roumanie, par exemple. Mais Alexander De Croo est convaincu que cette guerre "s’arrêtera toujours avec la diplomatie et des gens qui se parlent". Que la Russie et l’Ukraine continuent de se parler est dès lors une bonne chose, estime-t-il. L’humanitaire reste la priorité et il faut trouver des solutions pour permettre à la population ukrainienne de quitter les villes assiégées.

Ce matin, la Russie a annoncé ouvrir plusieurs couloirs humanitaires pour évacuer les civils de plusieurs villes ukrainiennes en proie à de violents combats. Le Premier ministre espère que cette fois-ci "on arrête de bombarder la population ukrainienne", rappelant qu’il y a plusieurs indications que des crimes de guerre ont été perpétrés.