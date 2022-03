Ukraine : ce pianiste accueille les réfugiés à la frontière polonaise en jouant "Imagine" de Lennon et "We are the Champions" de Queen

La belle histoire du jour nous vient de Pologne, à la frontière ukrainienne.

Les ukrainiens venant chercher refuge à la frontière polonaise ont reçu un accueil chaleureux et original. Un certain Davide Martello, surnommé le "Piano Man" italien, est venu spécialement d'Allemagne pour apporter un peu de musique et de légerté aux réfugiés.

Il leur a notamment joué "Imagine" de Lennon et a été rejoint par une ukrainienne avec qui il s'est lancé dans une reprise de "We Are the Champions" de Queen. Communiquant à l'aide de quelques mots en anglais et de certains gestes, la femme a expliqué qu'elle était venue d'Ukraine et qu'elle n'avait pas dormi depuis trois jours.