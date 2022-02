Ukraine : c’est quoi, une guerre ?

La guerre est déclarée en Ukraine. Le président russe, Vladimir Poutine, a attaqué son voisin cette nuit. Des explosions surviennent dans de nombreuses villes du pays dont la capitale Kiev et dans la région de l'Est. Mais au fait, c’est quoi, une guerre ?

Une guerre, c’est quand deux camps s’affrontent pour défendre des territoires, pour de l’argent ou des idées, ou encore pour avoir plus de pouvoir. Ces deux camps peuvent regrouper un ou plusieurs pays pour être plus forts.

Dans l’Histoire, il y a eu deux guerres mondiales de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945. On dit qu’elles sont mondiales parce qu’elles ont concernés plusieurs pays en même temps et qu’elles ont fait des millions de morts.

Alors se dirige-t-on vers une guerre mondiale ?

La réponse est non : la Russie veut envahir des régions de l’Ukraine mais les pays occidentaux ne comptent pas envoyer leurs armées là-bas. A la place, ils menacent la Russie de sanctions économiques et financières. Ce qui n’empêche que ce qui se passe là-bas est dramatique.