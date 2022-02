Ukraine : Alexander De Croo indique que la Belgique prendra les mesures nécessaires pour intensifier la dissuasion et la défense

Ce jeudi après-midi, Alexander De Croo a pris la parole à La Chambre afin d’évoquer notamment l’article 4 de l’Otan : "En tant qu’alliance, nous nous consultons chaque fois que des pays se sentent menacés dans leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité. "

"Pour l’instant, l’agression de la Russie est uniquement dirigée vers l’Ukraine", a déclaré le Premier ministre. "Aucun élément ne confirme que la Russie vise également des pays de l’OTAN, cependant, un certain nombre des pays européens se sentent menacé et ont invoqué aujourd’hui l’article 4 du traité de l’OTAN."

Le Premier ministre indique que les premières consultations liées à cet article 4 ont eu lieu ce matin. "Demain, nous consulterons les chefs d’État et les chefs de gouvernement de 30 pays de l’OTAN", ajoute Alexander De Croo. "Avec nos alliées, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour intensifier la dissuasion et la défense, mais nos actions seront toujours préventives, proportionnelles et non escalatoire."

Il signale par ailleurs que pendant ce temps, les précautions nécessaires sont prises au niveau national afin de renforcer la protection des infrastructures critiques belges.

Plus tard dans la journée, le conseil européen se réunira également en session spéciale pour se prononcer sur des sanctions plus sévères à l’encontre de la Russie. Il s’agit du plus lourd paquet de sanctions de l’histoire de l’Union.