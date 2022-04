Ukraine : 4 civils tués dans le bombardement d'un centre de distribution d'aide dans l'Est

Vougledar, une ville de 15.000 habitants, se trouve à 50 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, un centre industriel d'un million d'habitants aux mains depuis 2014 des séparatistes prorusses.

Dans la même région, la localité d'Otcheretyn a été touchée mercredi à deux reprises par des tirs dans lesquels "une personne a été tuée, tandis qu'au moins six maisons, un jardin d'enfants et un local non résidentiel ont été endommagés", a encore dit M. Kirilenko sur Facebook.

L'armée russe concentre depuis quelques jours ses efforts sur l'est de l'Ukraine, désormais cible prioritaire du Kremlin.