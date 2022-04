Ukraine 12-12 : déjà 26 millions récoltés mais pour faire quoi ?

Les fonds récoltés dans le cadre de l’appel Ukraine 12-12 servent exclusivement à cofinancer l’aide humanitaire. Les besoins sont importants. La population manque d’abris, d’équipements sanitaires, d’eau potable, de nourriture, de soins de santé mais aussi de protection pour les plus faibles et d’une aide adaptée pour traiter des traumatismes psychosociaux. Sans parler de l’éducation pour les enfants et d’aide pour rétablir des liens familiaux.

Cette aide humanitaire vise les Ukrainiens dans leur propre pays mais aussi dans les pays limitrophes que sont la Hongrie, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Il faut savoir que sur une population de 41 millions d’habitants, 6,7 millions d’Ukrainiens ont été déplacés à l’intérieur du pays pour fuir les combats et que plus de 4 millions ont trouvé refuge dans un autre pays, dont 2,4 millions en Pologne, 643.000 en Roumanie, 394.000 en Moldavie et 390.000 en Hongrie. Au total, on estime que 12 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. Mais les dons 12-12 ne cofinancent pas l’aide aux réfugié.e.s ukrainien.ne.s arrivé.e.s en Belgique, c’est du ressort des autorités belges.