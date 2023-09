Uijtdebroeks frustré par Vlasov, Evenepoel "aurait gagné avec cinq mètres de plus" : les Belges font le bilan après la 20e étape de la Vuelta

Après la 20e étape du Tour d’Espagne, les trois meilleurs Belges du classement général, Cian Uijtdebroeks, Remco Evenepoel et Steff Cras ont donné leur sentiment au micro de Jérome Helguers.

Présent à l’avant de la course, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est passé à deux doigts d’une nouvelle victoire. Aurait-il gagné avec cinq mètres de plus ? "Je pense bien mais c’est la course, il faut être le premier sur la ligne, répond-il. Poels a fait un sprint malin en démarrant juste avant le virage, cela m’a surpris un peu. Il a pris 20, 25 mètres, je suis très bien revenu mais je gagne si la ligne est cinq mètres plus loin. J’ai donné le maximum avec une équipe très forte autour de moi, mes coéquipiers m’ont vraiment bien soutenu et aidé mais dix mètres m’ont empêché de remporter une nouvelle victoire."

Malgré cela, le champion de Belgique reste positif. "Terminer avec le maillot à pois, trois victoires d’étapes et trois deuxièmes places, on peut dire que c’était une bonne Vuelta. Ça aurait été beau de terminer avec une victoire qui aurait été bonne pour le moral alors que ma femme était là pour le dernier week-end, ça aurait été un beau cadeau pour elle mais le niveau est très élevé dans le cyclisme professionnel donc on ne peut pas gagner à chaque fois."