Œufs, poisson, blé et produits laitiers : les bébés qui en ont mangé ont deux fois moins de chance de développer des allergies

Si entre ses quatre et dix mois, un bébé a reçu une alimentation variée, il a moins de risques de développer des allergies plus tard. Une étude française vient d’établir un lien entre l’alimentation des jeunes enfants et le risque de développer une allergie alimentaire.

Giulia vient d’avoir quatre mois. Ses parents continuent de lui donner le biberon mais, sur le conseil de leur pédiatre, ils s’apprêtent à varier l’alimentation de la petite Hennuyère.

"Le but est qu’elle goûte un maximum d’aliments entre ses quatre et ses six, sept mois", explique Émilie Poitoux, la pédiatre en consultation avec les parents. Les jeunes parents sont donc invités à familiariser Giulia avec des allergènes comme les œufs, le poisson, les produits laitiers ou le blé.

"Je ne savais pas qu’on pouvait déjà les introduire tout doucement, petit à petit dans les repas", réagit la maman, Elisa Arcuri. Et la pédiatre de préciser : "C’est important de les introduire tôt car il y a une fenêtre de tolérance du bébé entre quatre et sept mois. Alors qu’après cette période, il y a davantage de risques que le corps les reconnaisse comme quelque chose d’étranger et développe une allergie."