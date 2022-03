Le Racing Genk a été éliminé aux tirs au but par Liverpool en huitièmes de la Youth League, la Ligue des Champions pour les équipes de moins de 19 ans, mercredi en Angleterre.

Surpris en fin de première période par un but d'Oakley Cannonier (43e), Genk a rapidement réagi après le repos via Jay-Dee Geusens (50e). Dominateurs en seconde période, les Limbourgeois ne trouvaient cependant plus le chemin des filets et l'issue de la rencontre se jouait aux tirs au but.