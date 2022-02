UEFA Youth League : Genk domine Chelsea 5-1 et file en huitièmes de finale

Les espoirs du Racing Genk ont réussi une brillante performance contre leurs homologues du géant anglais Chelsea, mercredi dans le barrage de l'UEFA Youth League. Grâce à une victoire 5-1, les Limbourgeois se dirigent vers les huitièmes de finale.

Genk a pris le départ idéal avec un but de Sekou Diawara (18e) en première mi-temps. Après le repos, Jey-Dee Geusens a doublé la mise depuis le point de pénalty (57e) et Diawara y est lui-même de sa propre réalisation (66e). Lewis Hall a inscrit un pénalty pour les Blues (70e) mais les Limbourgeois n'en ont pas été perturbés pour autant: Adnane Abid a réinstauré l'avance de trois buts (77e) et Dario Cutillas Carpe (90e) a mis la cerise sur le gâteau en toute fin de rencontre.

Plus tôt dans la journée, les U19 brugeois se sont inclinés dans leur propre barrage, 3-2, face aux Danois de Midtjylland. Le Club NXT avait pris une avance de deux buts dans le premier quart d'heure mais n'a pas su résister au retour de Mydtjylland. En décembre, le Club s'était déjà fait voler la tête de son groupe par le Paris Saint-Germain lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, devant ainsi être reversé en barrages.