UEFA : Benzema joueur de l’année devant De Bruyne et Courtois, Putellas sacrée chez les dames

Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois n’ont rien pu faire face à Karim Benzema ! Auteur de 15 buts en Ligue des Champions la saison dernière et grand favori au trophée, l’attaquant français a remporté le titre de Joueur européen de l’année ce jeudi, à l’occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Champions League. Le buteur de 34 ans succède au milieu de terrain italien de Chelsea Jorginho, élu Joueur de la saison 2020-2021 après avoir remporté la C1 et l’Euro.

Du côté des dames, c’est l’Espagnole Alexia Putellas qui l’a emporté devant l’Anglaise Beth Mead et l’Allemande Lena Oberdorf. Meilleure marqueuse de la Ligue des Champions avec 11 buts, la joueuse du Barça réalise le doublé puisqu'elle avait déjà été sacrée la saison dernière.