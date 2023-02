UE: TikTok et Twitter parmi les plateformes promises à des règles plus strictes

TikTok, Twitter, Facebook ou encore Amazon sont parmi les plateformes en ligne à avoir indiqué compter plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE, un seuil qui les soumettra à des règles européennes plus strictes. L'UE avait donné aux acteurs du net jusqu'à vendredi pour transmettre leur nombre d'utilisateurs actifs par mois, dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA).

Cette nouvelle législation est destinée à mieux lutter contre la désinformation et les discours haineux, et oblige les grandes plateformes à rendre des comptes sur leurs algorithmes, qui déterminent ce que voient les utilisateurs. Elle contraindra dès l'été 2023 les plus grands acteurs notamment à se faire auditer à leurs frais par des organismes indépendants.