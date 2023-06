UCLouvain : 49 signalements de violence sexuelle au cours du 1er trimestre 2022

C’est la cellule Together qui a récolté le plus de signalements, du côté étudiant (24 sur 40) : majoritairement des faits de harcèlement sexuel, suivis de sexisme (6) et de viol (6), d’atteinte à l’intégrité sexuelle (5) ou autres violences sexuelles.

Les lieux où les faits se sont produits sont principalement les installations de l’université elle-même (9 cas), puis l’espace public (8), ou le kot à l’UCLouvain (7).

Dans la toute grande majorité des cas (75%), la personne plaignante identifie la personne mise en cause. Mais ce n’est pas toujours la victime qui s’adresse immédiatement à la cellule d’aide. Dans 38% des cas, il s’agit d’une personne tierce.

Des membres du personnel se sont aussi adressés à la cellule Together (5), mais dans tous ces cas, c’était pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel, essentiellement sur le lieu de travail (80% des signalements).