Uccle : voirie effondrée, rue Meyerbeer bloquée

Ce matin, la commune d'Uccle a fermé la circulation devant le 136 de la rue Meyerbeer, entre la chaussée d'Alsemberg et l'avenue Albert. En cause : un effondrement du sol sous le macadam, qui a provoqué un trou d'une circonférence d'à peu près un mètre. La commune, qui a publié sur twitter des photos de l'effondrement, signale que les services de Vivaqua sont sur place et, avec les services communaux, balisent la zone. L'origine de l'effondrement n'est pas encore connue.

De tels effondrements de terrain ne sont pas rares dans cette partie de la ville. Il y a un mois, un souci semblable avait été repéré, toujours à Uccle, dans la chaussée de Saint-Job.