Uccle, village d’Astérix au pays des trottinettes partagées

Uccle résiste encore et toujours aux opérateurs de trottinettes partagées. Alors que la région bruxelloise s’apprête, dans les semaines à venir, à adopter une nouvelle réglementation concernant le stationnement et le nombre d’opérateurs et d’engins, la commune du sud de Bruxelles ne veut plus des trottinettes en libre-service sur son territoire. Plutôt, elle ne veut plus de l’incivisme de ses utilisateurs, des trottinettes abandonnées à enjamber, ni des engins qui déambulent à pleine vitesse sur les trottoirs.

Il y a deux ans, le Bourgmestre libéral Boris Dilliès a ainsi tenté de faire réagir les opérateurs – sans succès dans un premier temps. Il les a contactés un à un pour les convaincre de contraindre les utilisateurs à changer de comportement. Rien n’a bougé, dit-il. Alors Boris Dilliès est passé à la vitesse supérieure : il a eu massivement recours à l’article 44 du règlement général de police, qui précise qu’on ne peut pas obstruer le libre passage du piéton. Les engins gênants ont systématiquement été enlevés et embarqués au dépôt communal et des sanctions administratives de 250 euros ont été exigées. Les opérateurs ont fini par désactiver l’application sur le territoire ucclois et les trottinettes ont quasi disparu de la commune.

Marien Jomier, directeur régional de Dott, plus gros opérateur actif à Bruxelles, veut croire que le Bourgmestre finira par changer d’avis : "Lorsque le décret sera en place, lorsque le nombre d’opérateurs et d’engins aura été réduit, je suis confiant dans notre capacité à échanger avec le bourgmestre et trouver des solutions pérennes pour réintroduire progressivement les trottinettes et faire en sorte que ça marche". Et si au contraire, Uccle faisait tache d’huile ? "C’est un travail de tous les jours vis-à-vis des communes et des utilisateurs pour éviter cette situation".