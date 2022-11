Uccle : les animaux disparus de la Sauvagère reviendront-ils un jour ?

Pour des générations d’enfants, le parc de la Sauvagère, au fin fond d’Uccle, a représenté une sorte de paradis : on pouvait y jouer à cache-cache entre les arbres, se dépenser sans compter dans la plaine de jeux et y voir des tas d’animaux.

Mais, ces jours-ci, on n’y croise pas grand monde. Affiché à l’entrée, un avis annonce l’abattage de 55 arbres, la plaine de jeux est fermée pour travaux (juste pendant les vacances, c’est pas de chance) et, surtout, il n’y a plus d’animaux. Il y a quelques mois, les derniers animaux de basse-cour ont été relogés dans des fermes pédagogiques de la Région.

Pourtant, il y a encore une dizaine d’années, on pouvait y caresser un lama ou des ânes. Et, dans le bas du parc, des cygnes, certes parfois un peu agressifs, fendaient les eaux du petit étang.

Mais ça, c’était avant que Bruxelles-Environnement ne reprenne la gestion du parc, en 2018. La convention signée entre la Commune et l’organisme régional prévoyait que ce dernier s’engageait à maintenir des animaux à la Sauvagère, pour autant qu’un tel maintien soit possible dans le respect des règles du bien-être animal. Et c’est là que le bât a blessé.

Car, même s’il faisait la joie des petits et des grands, un lama n’a pas sa place dans un enclos trop petit pour lui permettre de se dégourdir les pattes. Idem pour les ânes. Les cygnes, eux, ne pouvaient pas quitter l’étang parce que leurs ailes avaient été coupées. Quant aux animaux de basse-cour, malgré les enclos destinés à les protéger, ils étaient trop souvent victimes de renards ou de corneilles. Idéal pour le bien-être de ces prédateurs, moins idéal pour celui des victimes…

Ces précisions, c’est Maëlle De Brouwer qui les fournit. Elle est échevine (Ecolo) de l’Environnement et du Bien-être animal. Et elle connaît bien le parc : toute petite, c’est ici qu’elle venait pour découvrir le monde animal. Et pour caresser le lama.

A présent, elle se range à l’avis de Bruxelles-Environnement. Elle se réjouit du projet de rendre les berges de l’étang aux batraciens. Et sort quand même une bonne nouvelle de son chapeau : Bruxelles-Environnement s’apprête à remettre des animaux. Pas exactement dans le parc, mais juste en face : sur le plateau du Kauwberg, il n’y a qu’une rue à traverser. Il pourrait s’agir de moutons, d’ânes ou de vaches, en tout cas d’animaux installés là pour brouter l’herbe du plateau.

Autre bonne nouvelle que l’échevine est heureuse d’annoncer : les 55 arbres dont l’abattage est annoncé ne représentent qu’une petite partie des plus de 1000 arbres du site. Quant à la plaine de jeux, un avis placardé sur les arbres annonce sa réouverture ces jours-ci.