Uccle : le frigo solidaire inquiet pour son avenir

Le principe du frigo solidaire, on commence à bien le connaître : des bénévoles font le tour des commerces alimentaires et des grandes surfaces de leur quartier ou de leur commune pour récupérer les invendus, ces produits dont la date limite de vente est atteinte mais qui sont encore parfaitement propres à la consommation. Ensuite, elles et ils les trient, les découpent en portions et en font des paquets qu’ils et elles distribuent à celles et ceux qui en ont besoin, sans leur demander de justificatif.

Avec la crise actuelle et la hausse généralisée des coûts, aussi bien de l’énergie que de l’alimentation, la demande pour ce genre d’initiative ne peut aller qu’en croissant. C’est aussi le cas à Uccle. Car, même si les clichés ont la vie dure, Uccle n’est pas que la commune aisée du sud de la ville, il y a aussi des poches de misère. Quand on ouvre les yeux, on voit aussi que le nombre de personnes forcées de recourir à la mendicité y grandit.

Depuis cinq ans, l’open free go mobilise donc 70 volontaires pour distribuer, chaque mois, 10 tonnes de nourriture, au cours de deux distributions hebdomadaires qui réunissent en moyenne 170 à 200 personnes. Le tout se déroule à la gare de Calevoet, désaffectée depuis quelques années.

Problème : la gare, qui était propriété de la SNCB, mais que le frigo pouvait occuper avec un statut d’occupation précaire, a été vendue, il y a moins d’un an. Et, même si personne ne connaît les intentions exactes du nouveau propriétaire, les gens d’open free go savent que, tôt ou tard, ils devront quitter le local. Comme l’explique Sandra Wauquaire, une des responsables : " Déjà pour un particulier, un déménagement, ça ne s’improvise pas. Mais nous, nous devons déménager 9 freezers, une chambre froide, des tonnes de nourriture, les vêtements qu’on nous donne pour les distribuer… Nous aimerions savoir de quoi demain sera fait. "

Le nouveau propriétaire aurait l’intention de construire du logement, mais, faute de demande de permis, difficile de savoir ses plans. Alors, Sandra se dirige vers la commune. C’est elle qui a trouvé la gare pour le frigo, elle qui s’est chargé des négociations avec la SNCB. Mais, selon Sandra, Uccle ne se bouge pas beaucoup : " Notre dernière réunion avec eux date de l’été dernier. Depuis, nous n’avons plus de nouvelles. Ils nous disent qu’ils cherchent un local. Mais nous ne voyons rien venir. "

Du côté de la commune, on explique qu’il n’y a pas d’urgence : " Le nouveau propriétaire ne s’est pas encore manifesté, explique Jonathan Bierman, l’échevin des propriétés communales et de l’urbanisme. Il n’a pas encore déposé de demande de permis et, de toute façon, le fait que le bâtiment date d’avant 1932 allonge encore la procédure. Nous pensons également qu’il n’a pas intérêt à expulser le frigo longtemps avant le début des travaux : une telle occupation permet d’éviter la dégradation du bien. Mais nous soutenons complètement l’initiative citoyenne et si, demain, le frigo était délogé, nous trouverions une solution dans un des bâtiments que l’administration a quittés dans le centre d’Uccle, suite à l’ouverture de la nouvelle maison communale de la rue de Stalle. "

Une inquiétude qui n’a pas de raison d’être, donc ? Du côté de l’open free go, on ne demande qu’à y croire. Mais on serait quand même plus rassurés avec, en poche, les clés d'un nouveau local.