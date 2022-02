Uccle : la maison et l’atelier des frères Strebelle classés par la Région bruxelloise

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de classer la maison et l’atelier des frères Strebelle, situés à la limite de la commune d’Uccle, longeant le bois de Verrewinkel.

"Depuis le décès du sculpteur Olivier Strebelle, il était essentiel de classer ces bâtiments pour assurer la préservation de ce témoignage important de la vie artistique bruxelloise. Nous pouvons être fiers de léguer ce patrimoine aux générations à venir afin qu’il devienne une source d’inspiration", a commenté le secrétaire d'Etat en charge de la protection du patrimoine, Pascal Smet (one.brussel – Vooruit).

Selon celui-ci, la procédure a été initiée par l’entourage des artistes et la commune d’Uccle. Les bâtiments concernés ont été conçus par et pour les artistes Strebelle qui y avaient leur atelier et y ont construit leur cocon dans un jardin arboré et doté de nombreuses sculptures.

La maison reflète les caractéristiques de l’architecture moderniste de la fin des années 1950 : des lignes pures et des formes sobres. Elle est encore proche de son état d’origine.