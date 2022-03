UCB investit à nouveau sur le site de Braine-l’Alleud : 200 millions d’euros et une centaine d’emplois à la clé

Le géant du secteur pharma a annoncé un nouvel investissement sur son site de Braine-l’Alleud. Le groupe annonce 200 nouveaux millions d’euros pour la construction d’une nouvelle installation dédiée à la thérapie génique.

Un nouvel investissement qui s’ajoute bien à celui annoncé en 2019 ;

300 millions pour une unité de production de médicaments qui est déjà en train de sortir de terre. Le nouvel outil d’UCB s’accompagnera de la création de 100 nouveaux emplois "hautement qualifiés" (ingénieurs, docteurs en sciences, pharmaciens…), promet le groupe. La nouvelle installation fera 17.000 mètres carrés.

Jacques Marbehant est le directeur de la production sur le site de Braine-L’Alleud et explique le projet : "c’est un investissement supplémentaire sur notre campus de Braine l’Alleud. C’est un investissement de développement, d’industrialisation et de production clinique pour des thérapies géniques. UCB fournit aujourd’hui des traitements pour des patients souffrant de maladie grave avec une partie historique qui est des traitements d’origine chimique (petites molécules), il y a quinze ans on a ajouté les traitements biologiques et ici c’est un troisième pendant. On envisage le traitement définitif de patients souffrant de maladies graves en utilisant la thérapie génique (on introduit du matériel génétique dans les cellules pour soigner définitivement le patient)".

Un site stratégique

De quoi considérablement pérenniser l’emploi sur le campus brainois et rassurer un peu plus les travailleurs. On se souvient

Des lourdes restructurations d’il y a 10 ans : en 2008-2009, l’entreprise s’était séparée de près de 500 emplois. Un sacrifice présenté comme nécessaire par la direction, parce que le site brabançon n’était plus compétitif et qu’il fabriquait des produits à faible valeur ajoutée.

Désormais la donne semble complètement changée. Braine l’Alleud est le seul site du groupe mondial à abriter à la fois, la recherche, le développement et la production et comme l’explique Jacques Marbehant, "le fait que ces 3 activités soient installées sur le même site est un atout indéniable pour le développement de la thérapie génique".

La construction de cette nouvelle installation devrait débuter au deuxième trimestre 2022, pourrait être opérationnelle en 2024.