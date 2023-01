Ubisoft repousse Skull and Bones pour la sixième fois

Rien ne va plus chez Ubisoft. Pour la sixième fois, le développeur et éditeur français décale la sortie de Skulls and Bones.

Ce jeu d’aventure en monde ouvert, qui vous place dans la peau d’un pirate, a été annoncé en 2017. Après cinq reports, Skulls and Bones était attendu pour le 9 mars 2023. Mais Ubisoft ne tiendra pas ses promesses, comme l’a annoncé l’entreprise aux investisseurs.

“Nous pensons que les joueurs seront positivement surpris par son évolution”, a déclaré Ubisoft dans un communiqué de presse. "Ce temps supplémentaire a déjà porté ses fruits et a apporté des améliorations impressionnantes, ce qui a été confirmé par de récents tests de jeu." Ubisoft explique vouloir reporter une fois de plus la sortie de Skull and Bones "afin d'avoir plus de temps pour livrer une expérience beaucoup plus raffinée et équilibrée".

Développé par Ubisoft Singapour, le projet a vu le jour suite à l’accueil positif réservé aux batailles navales d’Assassin’s Creed 4: Black Flag. La sortie pourrait désormais avoir lieu fin 2023 / début 2024, après une première phase bêta publique.

Mais il ne s’agit pas de l’unique mauvaise nouvelle concernant Ubisoft. Le studio annonce également que trois autres jeux ont été tout simplement annulés, sans pour autant dévoiler les titres concernés. Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft annule des jeux. En 2022, l’entreprise avait déjà annulé trois jeux, dont Splinter Cell. Ces nouvelles annulations devraient permettre à Ubisoft d’économiser pas moins de 200 millions de dollars.