Ubisoft repousse la sortie de son jeu Avatar : Frontiers of Pandora

Le titre, inspiré de l’univers créé par James Cameron, devait sortir cette année. Mais Ubisoft a pris la décision de le repousser.

“Il est important pour nous que nous arrivions avec quelque chose de parfait”, a expliqué Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft. Le jeu ne sortira donc pas en même temps que le deuxième volet de la saga au cinéma, Avatar : The Way of Water, prévu pour le mois de décembre.

"Notre objectif est de créer une expérience immersive de pointe qui tire pleinement profit de la technologie next-gen. Cette formidable marque mondiale de divertissement représente une opportunité pluriannuelle majeure pour Ubisoft”, a commenté l’éditeur au sujet de ce report.

Le jeu n’a pas de nouvelle date de sortie précise. Le studio a simplement indiqué avoir décalé la sortie au prochain exercice fiscal, soit entre avril 2023 et mars 2024.

D’ici là, Ubisoft pourra compter sur d’autres titres pour terminer l’année en beauté, comme Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope le 20 octobre et Skull and Bones le 8 novembre. Sans oublier la possibilité d’un nouvel épisode d’Assassin’s Creed, intitulé Assassin's Creed Rift.

Des annonces auront par ailleurs lieu le 10 septembre prochain lors de la conférence Ubisoft Forward.