Ubisoft : Plusieurs nouveaux Assassin’s Creed dans les cartons !

Après Rome, l’Égypte, la Grèce et la Scandivanie, alors même que Mirage est en préparation, Ubisoft n’en aurait donc pas fini de nous faire voyager dans ses futurs Assassin’s Creed. Un peu à l’image de Marvel, qui à chaque Comic Con nous propose son fameux power-point des films à venir, Ubisoft semble s’inscrire dans la même dynamique.

Deux prochains titres d’Assassin’s Creed ont dès lors été révélés. Assassin’s Creed Red sera développé par Ubisoft Québec et l’histoire se déroulera au Japon. On ne dispose d’aucune information sur quelle période s’installera cette aventure sur l’archipel. Mais, en tout cas, bravo les weebs, votre espoir n’aura pas été vain. Pour les amateurs du Saint Empire romain germanique et des procès de sorcières de l’époque, alors Assassin’s Creed Neo (ou Hexe, le titre est encore incertain) sera fait pour vous. Il sera développé par Ubisoft Montréal.

Ces deux titres feront partie d’Assassin’s Creed Infinity, une sorte de "Metaverse", réunissant plusieurs expériences en une. Pour Red et Neo (ou Hexe), armez-vous de patience car ils ne sortiront pas avant 2024 (si on est optimiste).

Si ces titres titillent votre curiosité, il n’est donc impossible que la conférence Ubisoft Forward de ce samedi dévoile plus d’informations. Cela dit, ne soyez pas trop enthousiastes car le Forward sera surtout consacré à Assassin’s Creed Mirage !