Ubisoft : plus de 100 jeux sont jouables gratuitement, on vous explique comment en profiter

Parmi les jeux à découvrir, il y aura de quoi s’occuper. Des titres comme Assassin’s Creed Odyssey et Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Riders Republic ou des classiques comme Rayman Legends sont inclus. La liste complète est à retrouver par ici.

Bref, autant en profiter. Car une fois l’offre terminée, Ubisoft est bien déterminé à vous faire payer les jeux plus cher. Comme l’a confirmé le PDG Yves Guillemot, “certains des jeux Ubisoft sortiront au même prix que la concurrence. Les gros jeux AAA coûteront 80€.” Et cela débutera le 8 novembre prochain avec le jeu Skull & Bones.