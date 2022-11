Ubisoft et Riot Games s’allient pour en finir avec le harcèlement en ligne

Face à ces comportements, les éditeurs de League of Legends et d'Assassin’s Creed ont décidé de collaborer pour concevoir une solution utilisant une intelligence artificielle. Actuellement, la modération des propos repose souvent sur un dictionnaire d’insultes facilement contournable et qui ne tient pas compte du contexte.

Le projet veut donc mettre au point une IA qui perçoit "de manière préventive" les comportements nuisibles dans les chats en ligne et à les faire disparaître au plus vite. Ce projet, baptisé Zero Harm in Comms, vise à mettre en commun leurs connaissances pour créer une base de données couvrant tous les types de jeux, de joueurs et de comportements, avec une IA apte à répondre à toutes les situations.