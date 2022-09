Ubisoft dévoile officiellement son prochain "Assassin’s Creed : Mirage"

Et oui, quelques jours après la fuite d’informations concernant le prochain opus, Ubisoft se devait de réagir vite et proprement. Surtout en prévision de sa conférence de rentrée – l’Ubisoft Forward -, qui aura lieu le samedi 10 septembre. Il ne fait aucun doute qu’on en apprendra plus sur le prochain titre de la saga des assassins, d’autant plus que Basim était déjà apparu, bien plus âgé, dans le précédent opus Assassin’s Creed Valhalla !

L’univers est donc confirmé : on évoluera dans Bagdad, entre 860 et 870 de notre ère. A voir quels autres éléments se révéleront corrects face aux précédentes fuites et lesquels auront été tirés sur la comète !