Ubisoft : cinq anciens cadres placés en garde à vue pour harcèlement sexuel

Les deux anciens d’Ubisoft étaient les principaux fauteurs de troubles et l’origine de nombreux harcèlements moraux et sexuels, selon les multiples témoignages qu’a reçus Libération, en 2020.

Entre les victimes qui étaient quotidiennement cibles de remarques sexistes et violentes et les employées qui se sentent coupables de n’avoir "rien vu", l’année 2020 a marqué de façon indélébile les victimes, l’entreprise et le milieu austère et anxiogène des studios de jeux vidéo pour les femmes.