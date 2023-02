Uber files : Uber a soutenu l'action en Justice d'une partie des chauffeurs LVC

La multinationale Uber a soutenu l'action en justice de certains de chauffeurs de limousines pour récupérer leur véhicule saisi, mais elle n'a pas financé l'asbl Association belge des Chauffeurs de Limousine, a affirmé sans ambiguïté, Fernando Redondo, le représentant de celle-ci jeudi, devant la commission spéciale mise sur pied dans le contexte des Uber Files.

Cette commission doit notamment tenter d'y voir clair sur les interférences, prêtées par le consortium international de journalistes, à la base des Uber Files, avec le monde politique pour imposer son modèle de transport rémunéré des personnes. En Belgique, la multinationale a été condamnée pour pratiques frauduleuses en regard de la législation.

"Ceux qui ont fait observer que je suis payé par Uber proviennent du lobby taxis pour essayer de nuire à l'asbl. C'est une atteinte à ma dignité", a dit d'emblée Fernando Redondo, interrogé sur de possibles liens financiers entre Uber et son association dans une atmosphère parfois électrique avec certains commissaires qu'il n'a pas épargnés.

Selon lui, l'ABCL est allée trouver Uber, il y a huit ans, parce que de nombreux chauffeurs étaient confrontés à des saisies de véhicules et à leurs conséquences financières qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer. Uber a alors mobilisé un avocat pour les soutenir dans des cas "précis et limités. Il nous a soutenus dans les moments très difficiles et à titre exceptionnel. Il ne paie pas les amendes. Et dans les saisies des plus de 40 des licences wallonnes et flamandes, Uber a soutenu 20 licences qui sont devant le tribunal. Les autres ont payé les 4000 euros que le procureur avait demandé pour débloquer les voitures", a-t-il détaillé.

Je n'entends personne dans la salle faire une étude sur les lobby taxis

Plus largement, Fernando Redondo a déploré que la réforme du plan taxi imaginée par Pascal Smet n'ait pu aboutir. Selon lui son association a été écoutée par Pascal Smet (ndlr: à deux reprises au cabinet du ministre), mais celui-ci s'est "cassé les dents en voulant nettoyer le secteur des taxis car le lobbying taxis était plus fort que lui. Maintenant, on ne parle pas de l'argent au noir des taxis, des fraudes des taxis, des faux contrats. Je suis d'accord que l'on fasse la transparence sur le lobby taxis, mais je n'entends personne dans la salle faire une étude sur les lobby taxis", a-t-il dit en s'en prenant à certains députés dont des proches travaillent dans le secteur des taxis de la capitale et en citant à un moment le député PS Jama Ikazban.

Le représentant de l'Association belge des Chauffeurs de Limousine a déploré l'absence d'écoute dont l'asbl a bénéficié auprès du ministre-président Rudi Vervoort (PS) dans le cadre de la préparation de la version finale de la réforme, sauf, pour la courtoisie, en marge d'une manifestation.

A côté de lui, Asmaa Snaïbi, qui représentait l'Union des chauffeurs Limousine Belge -UCLB a, au contraire eu le sentiment d'avoir été écoutée par le cabinet Vervoort. Son organisation, a-t-elle dit, n'a aucun lien avec Uber avec laquelle elle a tenu à garder ses distances.