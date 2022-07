Uber Files : Rudi Vervoort dit n'avoir de relation personnelle avec des représentants ni d'Uber ni des taxis

La réforme de l'ordonnance taxi adoptée par le parlement ne sera pas influencée par les révélations récentes sur les pratiques de la multinationale Uber.

Elle sera mise en œuvre d'ici au plus tard le 22 octobre, a affirmé vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Celui-ci a précisé ne pas avoir de relations personnelles au sein des secteurs concernés.

"Ni moi, ni des membres de mon cabinet, n'avons de lien avec des représentants d'Uber ou du secteur des taxis. Évidemment que comme ministre du Transport rémunéré des personnes, je suis amené, comme mes équipes à avoir des échanges avec l'ensemble du secteur. Il est assez légitime et normal que l'on puisse écouter toutes les parties liées à un dossier", a expliqué Rudi Vervoort, interrogé par des représentants de tous les groupes du parlement bruxellois au sujet des conséquences des révélations des Uber files.

Le ministre-président a ajouté que Pascal Smet (ndlr: dont le nom est cité dans les révélations pour la relation personnelle qui entretenait de plus longue date avec un représentant d'Uber) avait également rencontré les secteurs durant son mandat de ministre de la Mobilité, d'autant qu'il était chargé de préparer un projet de réforme du secteur. "Il me demande d'affirmer sa totale disponibilité pour apporter des réponses à toutes les questions du parlement sur ce sujet et sous la forme que le parlement jugera utile", a-t-il ajouté, en l'absence de l'intéressé.

L'objectif de calendrier du gouvernement pour la réforme n'a pas changé: la date limite est le 22 octobre, à l'échéance de l'ordonnance "sparadrap" adoptée dans l'attente de la réforme définitive.

En conséquence, le gouvernement adoptera les projets d'arrêtés d'exécution de l'ordonnance avant les vacances (ndlr: soit lors de sa dernière réunion avant les vacances prévue mercredi prochain) pour permettre leur examen par le Conseil d'État d'ici septembre, a-t-il encore dit.