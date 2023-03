Uber files : Pascal Smet conteste avec moult détails et documents toute compromission avec Uber

L’ex-ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (Vooruit) a très longuement contesté, jeudi, devant la commission spéciale du parlement bruxellois consacrée aux sujets des Uber files, toute forme de compromission avec la multinationale Uber durant son mandat et l’élaboration de son projet de réforme de l’ordonnance taxis.

"Les Uberfiles ont montré qu’Uber s’est également engagé dans certaines pratiques qui, selon moi, ont clairement enfreint la loi, s’agissant d’empêcher des actes d’enquête et de tentatives de saper le contrôle de mon administration. J’espère que le pouvoir judiciaire va en juger. En ce qui concerne les contacts de lobbying avec moi et mon cabinet, je pense que vous devriez conclure avec moi qu’aucun élément compromettant ne peut m’être reproché", a-t-il affirmé, concluant son exposé introductif de plus d’une heure trente.