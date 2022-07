Uber Files : Les liaisons dangereuses de Pascal Smet avec les lobbyistes de la multinationale américaine

Le flamboyant socialiste bruxellois aurait-il mal évalué la nécessaire distance à respecter entre un ministre en fonction et les lobbys qui, par nature, tentent de s’en approcher ? Ce mardi, après la parution du deuxième volet de l’enquête sur les Uber Files, l’attitude de Pascal Smet (Vooruit), lorsqu’il était en charge de la Mobilité bruxelloise, ne manque pas d’interroger. A l’époque, (2014-2019), il devait fixer un nouveau cadre légal pour le transport rémunéré de personnes (dont la plateforme Uber).

Selon les documents analysés par "Le Soir", "De Tijd" et "Knack", M. Smet a été très régulièrement en contact avec Marc MacGann, (Lobbyiste pour Uber) qu’il connaissait déjà. Ce dernier a vu à l’époque en M. Smet un "allié". Une dizaine de contacts ont eu lieu entre Uber et le cabinet du ministre, d’après les mails consultés par les trois médias. Selon Xavier Counasse, journaliste au Soir et interviewé ce matin sur la Première, Uber aurait reçu les grandes lignes du projet de réforme avant qu’il ne soit rendu public. Et quand le projet de plan du ministre a fuité dans la presse, le cabinet aurait donné des consignes à Uber sur la position à adopter dans les médias. Uber aurait également été informé du fait que les contrôles qui seraient menés sur ses chauffeurs ne porteraient que sur des questions d’assurance et de sécurité.