Uber Files : la commission n'a pas constaté de pratiques illégales du gouvernement

C’est une information du journal Le Soir, Pascal Smet " n’a rien commis d’illégal ou d’inapproprié " selon le projet de rapport de la commission spéciale du parlement bruxellois, créée dans la foulée des Uber Files en 2022. C'est ce qui ressort, à ce stade, du rapport de la commission chargée de vérifier si les pratiques de la multinationale Uber ont eu un impact sur la réforme de l'ordonnance taxis à Bruxelles. Ce projet de rapport de six pages doit être débattu, voire amendé, avant d'être adopté ce lundi 22 mai. La RTBF a pu également consulter ce document.

En juillet 2022, des documents mis au jour par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) dont font partie Le Soir, le magazine Knack et De Tijd, révélaient les pratiques douteuses de la multinationale Uber dont des contacts nombreux et rapprochés entre le principal lobbyiste d’Uber à Bruxelles et le mandataire socialiste néerlandophone, Pascal Smet.

L’actuel secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme et ancien ministre bruxellois de la Mobilité, s'était à l'époque montré favorable à une légalisation des activités de l’entreprise, alors qu'il était en charge de mettre de l'ordre dans le secteur. L’arrivée d’Uber à Bruxelles en 2014, en l’absence de cadre légal, avait suscité la colère des taxis traditionnels.

Dans la foulée des Uber files, une commission spéciale a été mise sur pied au sein du Parlement bruxellois. Le rapport définitif doit donc conclure une série d’auditions entamées en janvier. Au-delà du cas Uber, son champ d’action a été élargi aux pratiques de l’ensemble du secteur des taxis, à la demande du MR et de Défi. Il reprend en annexe le compte-rendu des nombreuses heures d'audition d'une série d'experts universitaires et acteurs de l'administration régionale, ainsi que des secteurs des taxis, des limousines et de la multinationale Uber. Majorité et opposition ont participé à l'élaboration des constats et des recommandations, à l’exception du PTB qui a refusé d’y participer. Parmi les recommandations, une phrase retient l’attention dans ce rapport : "Il n’a pas été constaté de pratiques illégales ou inappropriées dans le chef de membres du gouvernement."

Depuis la révélation des contacts entre Uber et le gouvernement bruxellois lors de la préparation de la réforme de l'ordonnance taxis, l'ex-ministre de la Mobilité s'est toujours défendu d'être sorti des clous du défendable en matière de lobbying. Il l'a également fait, avec force détails, devant la commission, le 30 mars dernier.

Par ailleurs, le projet de rapport épingle également les pratiques problématiques d'Uber et d’autres acteurs du secteur : "Les auditions ont révélé qu’il y a eu des tentatives répétées d’influence et de pression de toute part, tant au sein du secteur du transport rémunéré de personnes lui-même, qu’à l’égard de mandataires politiques, de membres de cabinets ministériels, de fonctionnaires et de la presse ; Les tentatives d’influence et de pression ont pris notamment la forme de menaces explicites, d’agressions physiques contre des chauffeurs, d’appels à voter pour certains partis et personnalités politiques, […] d’une interprétation libre, voire dans certains cas délibérément erronée, de la législation existante (...)."

Cependant, la commission spéciale Uber n'a pas établi de pratiques illégales de lobbying à Bruxelles de la part de la multinationale américaine, "nonobstant la manière par laquelle la société Uber s'est imposée à Bruxelles, et pour laquelle l'actuelle direction a présenté ses excuses".

C'est le même constat pour les acteurs du secteur des taxis traditionnels : "nonobstant les pratiques propres à certains acteurs du secteur des taxis traditionnels telles que les agressions et menaces à l'encontre des collègues, de l'administration et des mandataires politiques, il n'a non plus été établi de pratiques de lobbying illégales."

Le rapport souligne également l’absence de cadre adéquat pour réguler les activités de lobbying à Bruxelles et propose une série de remèdes. Parmi les recommandations, il y a la mise en place d'une commission de déontologie d'ici la fin de la législature, et plus précisément le dépôt d'une proposition dans ce sens, d'ici les prochaines vacances parlementaires. Cette commission sera chargée de rédiger un code de déontologie pour les députés. Dans le même temps, le gouvernement bruxellois sera chargé d'élaborer et de publier un code de déontologie pour ses membres ainsi que les membres des cabinets.

Il y a plusieurs recommandations en matière de transparence au niveau du gouvernement : mentionner dans les projets d'ordonnance l'ensemble des instances consultées; tenir un registre dans chaque cabinet dans lequel sont consignés tous les contacts qui ont lieu au cours de la législature, etc. Enfin, il est question de "réanimer" le comité consultatif régional des taxis qui ne s'est plus réuni depuis 2018 et de le convoquer régulièrement, afin de l'impliquer dans l'évaluation de l'ordonnance taxis.

Le document provisoire contient 20 constats et 14 recommandations. La commission se réunira le lundi 22 mai, à 13h00, pour en débattre, voire l'amender, avant de l'adopter.

Contacté par nos soins, Pascal Smet, par l'intermédiaire de son attaché de presse, a signalé qu'il préférait ne pas réagir avant le vote, "afin que le travail parlementaire puisse se faire."