Uber Files : la Commission européenne réclame des clarifications à son ex-vice-présidente Neelie Kroes

La Commission européenne a réclamé à son ancienne vice-présidente Neelie Kroes des "clarifications" sur les accusations d'un consortium de journalistes, selon lesquelles la Néerlandaise aurait exercé des pressions sur le gouvernement de son pays en faveur de la plateforme américaine Uber, alors qu'elle était tenue par une période de réserve.

"Nous analysons les nombreux éléments d'information" contenus dans les "Uber Files" publiés ces dimanche et lundi, a indiqué lundi un porte-parole de la Commission, en réponse à des questions de journalistes. "La Commission a décidé d'envoyer un courrier à Neelie Kroes pour obtenir des clarifications", a-t-il ajouté.

Les "Uber Files"

Les "Uber Files" proviennent de l'obtention, par le quotidien britannique The Guardian, de quelque 124.000 documents, datés de 2013 à 2017, comprenant des emails et messages des dirigeants d'Uber à l'époque, ainsi que des présentations, notes et factures, que le quotidien a partagés avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ, auquel l'hebdomadaire Knack et les quotidiens De Tijd et Le Soir participent en Belgique).

Plusieurs journaux dévoilent ainsi depuis dimanche les contacts étroits qu'Uber entretenait avec de hauts responsables politiques, comme le président français Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre des Finances en 2014, ou l'ex-commissaire Neelie Kroes (2004-2014).