Uber Files : "Il n'y a jamais eu conflit d'intérêt ni aucune influence", assure Pascal Smet

L’audition était attendue, ce jeudi après-midi, en commission spéciale Uber du parlement bruxellois, chargée de voir dans quelle mesure la multinationale Uber est parvenue à influencer les intentions politiques.

L’ancien Ministre bruxellois de la mobilité et actuel secrétaire d’Etat à l’urbanisme, Pascal Smet – one.brussels — est venu expliquer comment il a tenté d’élaborer entre 2014 et 2019 un nouveau cadre légal pour le transport de personnes, alors que les milliers de documents transmis à la presse dans le cadre des Uber Files ont mis au jour une relation complice avec les représentants d’Uber en Europe, en particulier avec le lobbyiste en chef Mark MacGann, par ailleurs lanceur d’alerte dans ce dossier.

Un allié pour adopter un cadre réglementaire

"Mark MacGann était une connaissance et pas un ami", explique aujourd’hui le secrétaire d’Etat. "Depuis le début j’ai toujours été très clair avec lui : Uber n’aura d’avenir à Bruxelles que dans un cadre réglementaire. J’ai vu en lui un allié, au sein d’Uber pour faire avancer ce cadre, comme Bruxelles le souhaitait et non comme Uber le souhaitait. Car tout le monde au sein de Uber n’était pas sur la même longueur d’onde".

Dans un long exposé étayé de multiples documents (échanges de mails, PV, etc...), Pascal Smet a commencé par recontextualiser la tâche qui lui avait été confiée lorsqu’il est devenu ministre en charge du secteur des taxis. "A l’époque, la plateforme Uber bénéficiait d’un climat positif. Il relevait de notre responsabilité d’encadrer ces nouvelles technologies".

Parler avec tout le monde

Au sujet de la dizaine d’entrevues que son cabinet a eues, en début de législature, avec les représentants d’Uber, Pascal Smet est formel : il a parlé avec tout le monde. D’après ses propres statistiques, son cabinet aurait ainsi rencontré 76 fois des représentants du secteur LVC et 178 fois ceux du secteur des taxis. "J'ai vu tous ceux qui voulaient me voir. Réformer demande de s’engager avec toutes les parties prenantes. Ceux qui pensent que rencontrer des lobbyistes est à proscrire en politique se trompent".

L’idée d’un accord à l’amiable dans lequel je devais faire semblant d’être détesté par Uber en public mais que je faisais des affaires avec eux en coulisse s’effondre complètement

D’après les Uber Files, Uber a reçu directement du cabinet les grandes lignes du projet de réforme, avant même qu’il soit rendu public, ainsi que des consignes sur la position à adopter dans les médias. Mais devant les députés, Pascal Smet a nié catégoriquement avoir transmis le texte en projet, citant même une source d’Uber qui réclamait de pouvoir accéder au document "comme les taxis". Le secrétaire d’Etat a en revanche reconnu avoir donné des conseils sur le ton à adopter : "La situation était tendue. Il y avait des risques de blocage de Bruxelles et plusieurs menaces de mort avaient été proférées. Alors oui, j’ai demandé des communications aussi neutres que possibles pour garder le calme. Les autorités publiques demandent au privé d’être raisonnable et je ne vois pas le moindre problème à cela".

Des contrôles et des plaintes

En l’absence de réglementation pour les chauffeurs Uber, Pascal Smet a encore expliqué l’énergie qu’il avait déployée tout au long de la législature pour faire respecter la loi. D’abord en imposant des contrôles, puis en introduisant des actions en justice.

"L’idée d’un accord à l’amiable dans lequel je devais faire semblant d’être détesté par Uber en public mais que je faisais des affaires avec eux en coulisse s’effondre complètement", a conclu l’ancien Ministre de la mobilité. "Je n’ai jamais eu ni cadeaux ni autres avantages. En revanche, j’ai eu des messages de haine et des menaces de mort". Pascal Smet s’est enfin livré sur les émotions qu’il a pu ressentir depuis les révélations des Uber Files. "Ces accusations, ça fait mal. Je me suis engagé dans la politique précisément pour défendre l’intérêt public. Ça a fait mal aussi à mes proches. Et ça continue de faire mal".