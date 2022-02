Uber et les chauffeurs limousines contre-attaquent en justice à Bruxelles

Chez Uber Belgique, le patron Laurent Slits nous confirme que sa société "continue à donner des courses à Bruxelles à des chauffeurs LVC qui ont une licence wallonne ou flamande. Pour nous, l’interprétation de l’ordonnance sparadrap est claire et on ne va pas empêcher des centaines de chauffeurs de travailler, surtout que ces chauffeurs travaillent depuis des années à Bruxelles et beaucoup sont Bruxellois, même s’ils ont une licence d’une autre région".

Ce sera donc au conseil d’état de trancher quelle interprétation de cette ordonnance sparadrap est la bonne, celle d’Uber et des chauffeurs ou celle du gouvernement bruxellois.

A noter qu’un autre recours a été introduit au conseil d’état il y a quelques jours par une autre fédération de chauffeurs LVC. Un recours différent qui attaque, lui, directement l’ordonnance sparadrap (et plus une note interprétative de celle-ci). Les plaignants contestent la date du 15 janvier fixée dans le texte et qui sert aujourd’hui de date butoir pour accorder une licence à Bruxelles. Pour faire simple, le gouvernement bruxellois n’accorde plus de nouvelle licence LVC si la demande du chauffeur a été faite à l’administration après le 15 janvier 2021 (date d’un précédent jugement défavorable à Uber et ses chauffeurs dans cette saga).

En clair, vu ce blocage, les chauffeurs LVC qui ont aujourd’hui une licence wallonne ou flamande ne peuvent pas espérer décrocher une licence à Bruxelles pour se mettre en règle. En tout cas, s’ils n’avaient pas déposé leur demande il y a plus d’un an. Là aussi, le conseil d’état devra dire si, oui ou non, cette mesure est justifiée.