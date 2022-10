UB40, TC Matic, ABC ou ABBA, le pourquoi du comment de ces noms ?

Le nom de nos groupes préférés, mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Nous allons nous attarder sur les lettres de l’alphabet présentes en détachées, en majuscules et avec des points dans les noms de tous ces bands. Quelle signification peuvent avoir ces lettres, ces abréviations ?

UB40 l’histoire d’un groupe un peu particulier, qui a vu passé en son sein de très nombreux musiciens aux origines très diverses : anglaises, galloises, irlandaises, jamaïcaines, écossaises et yéménites… Un groupe aux influences variées qui va se résumer en 2 lettres et 2 chiffres : UB40 ! En Belgique, TC Matic fait référence à Tjens Couter, duo composé par Arno qui se faisait appeler Arno Tjens à l’époque et son ami le guitariste Paul Decoutere alias Paul Couter. La section " Matic ", quant à elle, est liée au poète surréaliste yougoslave Dusan Matic… Les trois premières lettres de l’alphabet A, B, C c’est efficace, et ça permet d’être bien placé chez les disquaires, c’est le nom que choisirent Martin Fry et ses musiciens après s’être appelés Vice Versa. Pas loin d’ABC nous avons ABBA, A pour Agnetta, B pour Bjorn, le second B pour Benny et le dernier pour Anni-Frid (alias Frida).