UB40 et Janis Joplin reçoivent une récompense à Londres

Lors de la cérémonie d'intronisation de Janis Joplin, son frère Michael Joplin a évoqué un souvenir du show unique de sa sœur au Royaume-Uni : "Hier encore, ma femme et moi avons fait une promenade matinale pour essayer de nous remettre du décalage horaire. Et nous nous sommes retrouvés au Royal Albert Hall. J'étais là, sur les marches, à me souvenir d'une des lettres qu'elle avait écrites à la maison à propos de la vente à guichets fermés de l'Albert Hall, et à quel point elle était fière, tout simplement extatique. Je me tenais sur les marches et je pouvais encore sentir sa joie et sa fierté. Et j'ai vraiment apprécié cela. C'était un moment merveilleux. "

Parmi les autres membres du UK Music Walk Of Fame, citons Gordon Mac (fondateur de Kiss FM), Paul 'Trouble' Anderson, The Sugarhill Gang, Eddy Grant, Buzzcocks, Billy Bragg, Shalamar et The Kinks. Les cérémonies auront lieu le reste de la semaine, avant le tout premier festival annuel de musique de Camden, qui se tiendra demain, samedi 9 septembre.

L'année dernière, David Bowie s'est vu décerner sa " Award Stone " sur la promenade tant convoitée. Parmi les personnes qui lui ont rendu hommage, Woody Woodmansey, le batteur de Spiders From Mars, a déclaré à Reuters : "C'est un nouveau jalon pour son héritage, qu'il s'agisse de la musique, des films, des vidéos ou de tout ce qu'il a fait pour la culture. "