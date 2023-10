UAE vs Jumbo : le statut d’équipe N.1, l’autre enjeu de la fin de saison

Le Tour de Guangxi clôture le calendrier World Tour. L’épreuve chinoise, absente du calendrier depuis 2019, et le Tour de Turquie constituent les dernières occasions de marquer des points.



UAE Team Emirates et Jumbo-Visma peuvent encore décrocher le statut de meilleure équipe du monde. Tim Wellens et ses équipiers ont la main, mais les "abeilles" ont encore un espoir mathématique de leur souffler la première place.



Les Néerlandais et leurs 65 bouquets trônent fièrement au sommet du classement des victoires. Ils ont aussi trusté les victoires sur les trois grands tours. Pogacar and co pointent à 11 longueurs et ne pourront plus passer devant. Mais les Émiratis sont bien accrochés tout en haut de la hiérarchie UCI. Ils totalisent 30170.18 points, soit plus de 800 unités de plus que leur rival (29177.45 pts). Les deux formations étaient au coude à coude mais UAE a frappé fort et a pratiquement doublé son avance la semaine dernière.



Les cinq coureurs de Jumbo-Visma alignés en Chine vont donc tenter de grappiller un maximum de points. Le classement final rapporte 300 points et chaque victoire d’étape permet d’empocher 40 points. En clair, vu l’écart ce sera très compliqué pour les Néerlandais.



L’équipe, financée par les Émirats, a fait de ce classement une priorité et utilise au mieux la largeur de son effectif pour "scorer" depuis le début l’année. Depuis cette saison, le classement est établi sur la base des résultats des 20 meilleurs coureurs de chaque effectif. Contre 10 précédemment.



Outre son retard, Jumbo-Visma présente le désavantage de ne pas s’aligner en Turquie où Jay Vine, par exemple, pourrait s’illustrer.



UAE a donc toutes les cartes en main pour succéder à… Jumbo-Visma (2022 et 2020) et Deceuninck-Quick Step (2021 et 2019), qui se sont partagés les premières places des quatre dernières années.