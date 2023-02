UAE Tour : Remco Evenepoel résiste à l’attaque de Yates et décroche le classement final

Remco Evenepoel a remporté l’UAE Tour, le Tour des Emirats arabes unis, dimanche au terme de l’exigeante dernière étape qui se terminait au sommet de l’ascension de Jebel Hefeet (10,7 km à 6,8%).

Leader du général, le champion du monde a parfaitement défendu sa tunique rouge de 1er de la classe de l’attaque d’Adam Yates, vainqueur du jour mais distant de plus d’une minute au général avant cette étape. Un matelas qui aura bien servi à Evenepoel.

Très solide face au forcing de l’équipe UAE lors des quatre premiers kilomètres de montée, le ‘Remco national’ a répondu à une première attaque de Yates à 6km du but. Il a ensuite pris les choses en main personnellement pour décrocher Sepp Kuss et s’isoler en tête en compagnie du Britannique.

Le Champion du monde s’est alors chargé de dicter le tempo pour distancer ses principales menaces au général, Pello Bilbao et Luke Plapp.

Bien calé dans sa roue, Adam Yates a attendu le bon moment pour déstabiliser Evenepoel. Une attaque tranchante à 3 km du but à laquelle le Belge n’a pas pu répondre. Serein, le leader de l’équipe Soudal Quick-Step ne s’est pas mis dans le rouge et a géré son effort pour conquérir une deuxième place amplement suffisante, à 10 secondes de Yates, et s’assurer la victoire finale. Le Français Geoffrey Bouchard a pris la 3e place de l’étape.

Au général, Evenepoel s’impose finalement avec 59 secondes sur son dauphin Luke Plapp et une minute sur Adam Yates. Pello Bilbao (+1 : 03) termine au pied du podium final.

Vainqueur pour la 11e fois sur une course à étapes, le phénomène de Schepdaal a donc conquis son premier succès de la saison (sans compter le contre-la-montre par équipes de mardi) et porte son butin de victoires professionnelles à 38.

La prochaine course au programme de Remco Evenepoel sera le Tour de Catalogne (20 au 26 mars).