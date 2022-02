UAE Tour : premier succès de la saison pour Pogacar à Jebel Jais, le Slovène nouveau leader devant Ganna

Tadej Pogacar a décroché le premier succès de sa saison ce mercredi aux Emirats Arabes Unis lors de la 4e étape de l’UAE Tour, sa course de reprise. Le Slovène a réglé au sprint un groupe d’une quinzaine de coureurs au sommet de l’interminable ascension de Jabel Jais (18,8 km à 5,7%). Adam Yates, Alexandr Vlasov, Ruben Guerreiro et Damien Howson complètent le top 5

Il s’agit du 31e succès de la jeune carrière de Pogacar, déjà vainqueur de deux étapes de l’UAE Tour lors des précédentes éditions.

Le Slovène a renoncé aux attaques de loin dans cette ascension roulante, régulière et exposée au vent sur des routes très larges. Il avait tout de même placé une banderille à 8 km de l’arrivée lorsque Tom Dumoulin – qui le précédait de quelques secondes au général – a étonnamment lâché prise. Quelques centaines de mètres plus loin, c’est le porteur du maillot de leader Stefan Bissegger qui a hissé le drapeau blanc alors que Rafal Majka et le duo d’Intermarché Wanty Gobert Rein Taramaae – Jan Hirt ont tenté de fractionner le groupe des plus forts à plusieurs reprises dans les kilomètres suivants.

Les protagonistes du jour ont finalement renoncé aux attaques avant d’arriver dans le dernier kilomètre où Pogacar a mis ses équipiers (Almeida et Majka) à contribution pour tenter de lâcher le très solide Filippo Ganna. L’Italien, 2e du contre-la-montre lundi et 2e du général, a serré les dents mais s’est finalement vu déposséder de la première place virtuelle par Pogacar, favorisé par les secondes de bonification acquises à l’arrivée.

Le vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France possède désormais 2 secondes d’avance sur Ganna, 13 sur Vlasov et 15 sur Adam Yates. L’UAE Tour s’achève samedi par une dernière étape montagneuse du côté de Jebel Hafeet, où Pogacar a gagné deux fois.