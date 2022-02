UAE Tour : Mark Cavendish s’impose d’un cheveu devant Jasper Philipsen.

C’est un peloton groupé qui s’est présenté à l’arrivée de la deuxième étape de l’UAE Tour, une étape autour de la ville d’Abu Dhabi, première course WorldTour de la saison cycliste. L’étape, qui reliait l’île d’Hudayriat pour Khalifa City a été remportée au sprint par Mark Cavendish devant Jasper Philipsen.

Trois coureurs de l'équipe Gasprom-RusVelo formaient l'échappée du jour avec les Russes Pavel Kochetkov et Dmitry Strakhov et le Tchèque Michael Kukrle. Les trois hommes de tête étaient finalement repris à 36 kilomètres de l'arrivée et les équipes de sprinteurs pouvaient mettre en place leur train en vue du final.

Si l’étape a été relativement calme, c’est à moins de cinq kilomètres que le peloton a commencé à s’activer pour placer les sprinters. A moins de deux kilomètres, deux lignes commencent à se dessiner, avant un regroupement pour l’emballage final à la flamme rouge.

Le sprint est lancé de loin entre Philipsen et Cavendish qui voit finalement le coureur Quick-Step Alpha Vinyl remporter cette étape pour quelques centimètres. A noter la 8e place de Tom Devriendt.

Au classement général, Jasper Philipsen conserve le maillot rouge de leader avant la 3e étape. Il compte quatre secondes d'avance sur Dmitry Strakhov et six sur Mark Cavendish.

Mardi, la 3e étape réserve un contre-la-montre individuel de 9 km autour d'Ajman. Le Tour des Emirats arabes unis se termine le samedi 26 février. Tadej Pogacar (UAE Emirates) est le tenant du titre.