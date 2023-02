UAE Tour : Groenwegen gagne la 5e étape, Evenepoel échappe aux bordures et grappille deux secondes au général

Le Champion du monde a commencé par grappiller deux secondes de bonifications en sprintant lors du deuxième sprint intermédiaire du jour à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée.

Il a ensuite dû se défendre à une quinzaine de kilomètres du but alors que le courageux Thomas De Gendt s’était fait revoir par le peloton après de longues heures à l’avant en solitaire.

Les équipes Bora Hansgrohe et Bahrain Victorious ont en effet profité d’un changement de direction et du vent qui soufflait latéralement pour passer à l’attaque et former des bordures. Surpris dans un premier temps, Evenepoel a immédiatement réintégré la première cassure au prix tout de même d’un bel effort.

Son premier poursuivant au général, l’Australien Luke Plapp, a quant à lui été piégé. Heureusement pour lui, les coureurs présents dans la première cassure ont fini par se relever lui permettant de revenir sur la tête de la course à 8km de l’arrivée.

Evenepoel dispose désormais de 9 secondes d’avance sur Plapp et de 13 secondes sur Pello Bilbao alors qu’il ne reste que deux étapes. La 6e destinée aux sprinteurs samedi et la 7e pour grimpeurs dimanche.