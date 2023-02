UAE Tour : Evenepoel va-t-il conserver son maillot de leader au sommet de Jabel Hafeet ? (direct commenté 8h15)

Après trois étapes sur des routes totalement plates, l’UAE Tour retrouve un final pentu avec une arrivée au sommet de Jabel Hafeet après 153 km de course. Leader du classement général avant la dernière étape, Remco Evenepoel va devoir contrer les assauts de Luke Plapp, Pello Bilbao ou encore Adam Yates pour s’imposer sur cet UAE Tour.

Lors de la première arrivée au sommet, lors de la troisième étape, Evenepoel avait terminé deuxième, derrière Einer Rubio et s’était emparé du maillot de leader. La montée de Jabel Hafeet est cependant différente de celle de Jabel Jais, qui était plus longue et moins pentue.

Cette dernière étape de l’UAE Tour promet donc du suspense et la montée vers Jabel Hafeet devrait permettre une belle bagarre.