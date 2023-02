La 4e étape de l’UAE Tour entre Al Shindagha et Dubaï Harbour (174 km) était promise aux sprinters et c’est exactement le scénario final. Si trois coureurs ont bien tenté de s’échapper au début, les équipes de sprinters ont fait le job. Et c’est Juan Sebastian Molano qui s’impose au sprint. Remco Evenepoel a connu une journée tranquille. Il porte toujours la tunique rouge du leader.

Le début de l’étape est relativement calme. Trois coureurs prennent l’échappée du jour qui va compter rapidement plus de trois minutes d’avance. Le sprint intermédiaire est avalé et le peloton se met en marche avec Bora. Il reste 110 km pour revenir sur les coureurs de devant.

Zoccarato, Tonelli (Green Porject-Bardiani) et Baudin (AG2R) sont toujours en tête, mais ne comptent plus que 2'45'' d’avance sur le peloton à la mi-course.

Après 100 km de course, Zoccarato remporte le second sprint intermédiaire, après avoir déjà gagné le 1er. Il reste moins de 70 km, l’avance des trois coureurs reste stable.

A 30 km de la fin de l’étape, l’avance fond comme neige au soleil et le peloton revient doucement à hauteur des trois coureurs. Sauf surprise, la victoire devrait se jouer au sprint. Le peloton est finalement regroupé à moins de 3 km de l’arrivée.

Le dernier virage à 750 mètres est bien négocié, le sprint est disputé, mais Juan Sebastian Molano remporte l’étape et sa 20e victoire professionnelle. Tim Merlier s’est fait piéger. Remco Evenepoel reste en rouge.

Ce vendredi, place à nouveau à une étape plate qui devrait à nouveau se conclure au sprint. Longue de 170 km, la 5e étape relie l’île d’Al Marjan à Umm al Quwain. Une journée qui permettra à Evenepoel d’encore souffler en vue de la grosse étape de dimanche.