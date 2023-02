UAE Tour : en l'absence de Tadej Pogacar, qui seront les adversaires de Remco Evenepoel ?

Remco Evenepoel disputera cette semaine la deuxième course à étapes de sa saison du côté de l'UAE Tour, une épreuve WorldTour remportée ces deux dernières années par l'ogre slovène Tadej Pogacar.

Alors que beaucoup attendaient avec impatience un duel entre le Champion du Monde et le vainqueur des Tours de France 2020 et 2021, le leader de la formation UAE Team Emirates a choisi de modifier son programme de début de saison et est allé accumuler les victoires en Espagne.

C'est pourtant du côté de l'équipe locale qu'il faut chercher les principaux adversaires du coureur Soudal Quick-Step : l'armada UAE Emirates sera emmenée par Adam Yates, vainqueur en 2020 et dauphin de Pogi lors des deux dernières éditions. Le Britannique sera - notamment - accompagné par Marc Soler, Brandon McNulty et Jay Vine. Du costaud dans les ascensions !

Les voisins de Bahrain - Victorious miseront eux sur Pello Bilbao. L'Espagnol de 32 ans a terminé troisième en 2022 et est en forme en ce début de saison (troisième du Tour Down Under, quatrième du Tour de Valence).

Chez Jumbo Visma, en l'absence des ténors, Sepp Kuss et le grand espoir britannique Thomas Gloag pourront joueur leur carte personnelle.

Qui pourra rivaliser avec tout ce beau monde dès que la route s'élèvera ? Peut-être Alexey Lutsenko (Astana), ou encore Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech) et Emanuel Buchmann (Bora - hansgrohe) s'ils retrouvent leur forme d'antan.

Avec seulement deux arrivées au sommet (lors des troisième et septième étapes) et quatre sprints massifs attendus, le contre-la-montre par équipes, mardi, pourrait permettre aux candidats à la victoire finale de grappiller quelques secondes sur leurs adversaires. Remco Evenepoel et l'équipe Soudlal Quick-Step ont de sacrés arguments à faire valoir...