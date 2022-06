UAE Emirates, Jumbo-Visma ou INEOS Grenadiers, qui a le meilleur collectif pour le Tour de France 2022 ?

UAE EMIRATES

"Son leader, Tadej Pogacar, semble à l’aise sur tous les terrains. Avec la perte de Matteo Trentin, l’équipe sera nettement moins solide sur cette étape. Marc Hirschi n’a pas les mêmes qualités que Trentin sur les pavés. Pour moi, dans cette journée, l’objectif des UAE Emirates sera de rester au contact et de saisir une éventuelle opportunité selon le déroulé de l’étape. Il ne faut surtout pas se faire piéger !", précise Cyril Saugrain qui accorde un 6/10.

"C’est pour moi l’équipe la plus "light" pour la journée des pavés. Même si Pogacar vient du cross et sera à même d’accompagner les meilleurs. Le reste du groupe n’est pas trop axé classique du nord. L’absence de dernière minute de Matteo Trentin sera un manque. Ses capacités et son expérience comme capitaine de cette formation étaient importantes. Je donne donc un 7/10", confie Frédéric.

JUMBO-VISMA

"J’ai pleine confiance en l’équipe qui va guider et piloter les deux leaders. Là aussi, un avantage pour la Jumbo avec cette double tête en cas de soucis avec un des deux leaders. Mais je pense que pour Roglic et Vingegaard, je pense que c’est peut-être sur ce terrain des pavés qu’ils sont les plus fragiles. Après, si tout se met bien, ils pourraient aussi sortir en position très favorable", dit Cyril Saugrain qui choisit le 7/10.

"Je vais donner un 9/10 à la Jumbo car c’est pour moi l’équipe référence pour les pavés", estime Frédéric Amorison. "Ce sera une journée classique du nord et Jumbo sera dans son élément collectivement. Pour protéger Roglic et Vingegaard, difficile de faire mieux avec van Aert, Benoot, Laporte et Van Hooydonck".

INEOS GRENADIERS

"Avantage Ineos pour moi sur cette étape. Elle pourrait même essayer de profiter de ces étapes de début de Tour pour user les adversaires et les mettre à distance sur un terrain qui convient plus à Geraint Thomas. Mais ce ne sont que des suppositions… On sait que Ineos court aussi beaucoup dans la gestion en vue des derniers jours. Mais attention que cette année, pour moi, les derniers jours sont moins difficiles que ces deux dernières années", détaille Cyril Saugrain qui attribue un 8/10.

"Les Britanniques devraient bien gérer cette étape vu que nous avons dans ce groupe de vrais spécialistes des pavés avec van Baarle et Pidcock. Ils piloteront parfaitement les leaders. Thomas sera le plus à l’aise vu son passé de coureur de classiques, mais ce sera peut-être plus compliqué pour Yates et Martinez", analyse Frédéric en choisissant la cote de 8/10.