U2 veut sortir un album rock inspiré d’AC/DC

Bono de U2 aimerait sortir un album inspiré par AC/DC dans le futur.

C’est en interview avec le The New York Times que Bono a dit que celui-ci pourrait sortir avant Songs Of Ascent – un nouvel album dont le groupe parle depuis 2009.

Bono a précisé que Songs Of Ascent est pratiquement terminé mais en attente pour le moment. En cause, l’envie de U2 de sortir quelque chose de plus " noisy, sans compromis, avec des guitares déraisonnables ".

Bono évoquait les titres de ces dernières années, les mettant en perspective avec ce que les musiciens aimeraient faire dans le futur : " Nous avons tous fait des erreurs. Avec ce virus prog-rock notamment, nous avons eu besoin d’un vaccin. Notre discipline d’écriture et notre signature (les mélodies, etc) avaient disparu. Avec le groupe, nous avons beaucoup expérimenté puis nous avons décidé de retourner " à l’école d’écriture ", et nous sommes de retour en pleine forme. Avec ces deux albums Songs Of Innocence and Experience, notre force d’écriture est revenue. Il reste maintenant à retrouver notre feu rock ‘n’roll. Nous en avons envie et c’est pour ça qu’on va faire un putain d’album. Je ne sais pas encore avec qui, on voudrait quasi du AC/DC donc peut-être Mutt Lange. Cette approche, cette discipline, cette force d’écriture, c’est ce que nous voulons. "

Bono sortira ce 1er novembre l’histoire de sa vie au fil de 40 titres qui ont marqué l’histoire de son groupe U2. En présentation de cet ouvrage Surrender, il a confirmé qu’un nouvel album de la formation arriverait l’année prochaine, et sortirait sous le titre de " Songs of Surrender ".

Bono est aussi revenu sur cette controverse en 2014, lorsque U2 avait collaboré avec la célèbre plateforme iTunes pour offrir en téléchargement gratuit et automatique de son album Songs of Innocence.

L’album s’était donc retrouvé sur les appareils de plus de 500 millions d’utilisateurs, ce qui n’avait pas plu à tout le monde. Dans ses mémoires, il écrit : "Les critiques peuvent m’accuser d’avoir été trop loin," en ajoutant : "car c’est le cas". Il précise qu’il était le seul membre du groupe responsable de ceci et poursuit : "Au début, j’ai pensé que c’était juste une petite bourrasque sur internet. C’était juste comme si le Père Noël avait cassé quelques briques de la cheminée avec son sac de cadeaux. Et puis, on a compris qu’on était entrés dans une controverse sérieuse autour de l’accès de la technologie dans nos vies…"

Dans la sphère AC/DC, les Mémoires de Brian Johnson, The Lives Of Brian, sont sorties et on peut y lire qu’il n’a jamais réussi à regarder Axl Rose le remplacer au sein d’AC/DC en 2016.

Rappelons qu’il avait dû quitter précipitamment la tournée suite à de graves problèmes d’audition. C’est alors que le chanteur des Guns N' Roses, Axl Rose, avait assuré l’intérim pour terminer la tournée engagée.

A propos des performances d’Axl Rose, Brian Johnson a expliqué : "On m’a dit qu’il avait fait un super boulot mais je n’ai pas eu la force de regarder. Vous savez, quand vous faites ça depuis 35 ans, c’est comme trouver un étranger dans votre maison, assis dans votre fauteuil préféré. Et je n’en veux à personne, c’était une situation compliquée. Angus et les gars ont fait ce qu’ils ont senti qu’ils devaient faire. Mais une fois que le communiqué annonçant mon retrait de la tournée est sorti, impossible pour moi de me détendre ou de me concentrer sur autre chose. J’y pensais constamment. "

" Une partie de cette souffrance venait de ma culpabilité. Je m’en voulais. Pendant la plus grande partie de ma vie, j’ai été dans le groupe le plus bruyant du monde. Et j’ai persévéré, même quand je savais que j’aurais dû lever le pied. Les gens me demandaient si j’étais en dépression. Mais une dépression, ça se soigne. Pas ma perte d’audition. Je ne me sentais pas déprimé, j’étais franchement plus près du désespoir."

Brian Johnson a heureusement pu reprendre ses activités sur scène depuis.